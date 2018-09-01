Зарплаты заводчан увеличатся 1 сентября 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Заработная плата на Лозовском кузнечно-механическом заводе вырастет к концу года на 20%, пообещала глава ХОГА Юлия Светличная в ходе рабочей поездки на Харьковщину премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Представители власти ознакомились с работой цехов по выпуску оборонной продукции и сельхозтехники на предприятии. Посетив цеха, где собираются бронекорпуса для БТР-3 и БТР-4, а также цех сельскохозяйственной техники, Владимир Гройсман отметил, что предприятия Харьковской области, в том числе и кузнечно-механический завод, является очень важной составляющей экономического роста страны.



— Перед нами стоит задача роста экономики, и такие предприятия имеют большое значение. Сегодня мы здесь, чтобы учитывать позиции производства при формировании национальной стратегии экономического роста. Машиностроение имеет большой потенциал роста производства как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Такие предприятия имеют большую перспективу. Во время встречи с коллективом обсудим вопрос завода, нуждающихся в поддержке правительства, — сказал премьер-министр.



Юлия Светличная отметила, что машиностроение сегодня является одной из прибыльных отраслей промышленности Харьковской области. По ее словам, отрасль дает до 45% всей прибыли. А всего в индустрии занято около 150 тысяч рабочих.



— Для нас загрузка предприятий, увеличение производства и создание новых рабочих мест — чрезвычайно важные вопросы, — подчеркнула руководитель области. — Поэтому делаем все, чтобы в сотрудничестве с Кабинетом министров и руководством государства содействовать развитию производство и укреплять социальные гарантии.



Так, по словам Юлии Светличной, заработная плата на Лозовском КМЗ вырастет к концу года на 20%. Сейчас она в среднем составляет 6700 грн.



Юлия Светличная отметила, что сегодня в стране разрабатываются программы, цель которых — стимулировать производство. В частности, правительством введены механизмы компенсаций.



— В Харьковской области этот механизм работает на тракторном заводе, где аграрии могут покупать качественную продукцию по хорошей цене, при этом еще и получать компенсацию. Это хороший стимул для предприятий, — отметила Юлия Светличная.



Находясь в Лозовой, Владимир Гройсман также поздравил местных жителей с тем, что в городе создана одна из крупнейших объединенных территориальных общин в Украине.



— Вы сделаете большой шаг вперед, со следующего года у вас будет совсем другой бюджет и другие возможности. Ваше стремление быть больше общиной - правильное. Чем больше община, тем больше ее возможности. Поэтому мы будем поддерживать в этом вопросе позицию председателя ХОГА по внедрению процесса децентрализации. Для меня лично и для президента это — приоритет, — отметил премьер-министр.



После этого глава Кабмина отправится в Днепропетровскую область, где в городе Павлоград посетит промышленные предприятия угольной и химической промышленности.