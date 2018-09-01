Харьков

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В Харькове в воскресенье Богдана Хмельницкого перекроют

В Харькове в воскресенье Богдана Хмельницкого перекроют
Движение транспорта по бульвару Богдана Хмельницкого, на участке от проспекта Московского до улицы Академика Филиппова, будет запрещено с 10:00 до 14:00 2 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с проведением всеукраинских открытых традиционных соревнований по велоспорту на шоссе «Золотые колеса-2018».

На время велогонки некоторые автобусы изменят свои маршруты следующим образом:

№15э - при движении от ст. м. «Академика Барабашова» будет разворачиваться перед бул. Богдана Хмельницкого;

№102э, 213: пр. Московский - ул. Архитектора Алешина - пр. Александровский и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:30 до 14:00 2 сентября по бул. Богдана Хмельницкого будет запрещено движение троллейбусов, в связи с этим троллейбус №36 ходить не будет.

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