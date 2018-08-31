«Захар всё»: самозванного главу самозванной республики взорвали в его же генделыке

Об этом сообщил «Интерфаксу» (Interfax.ru
) источник в «аппарате» главы «ДНР».
«По предварительным данным, это правда. Глава республики получил смертельное ранение», – сказал источник.
Один человек погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. Информация уточняется.
Информацию о смерти Захарченко подтвердила его пресс-секретарь Елена Алексеева: в ближайшее время состоится пресс-конференция по этому поводу, говорится в сообщении Telegram-канала Mash
.
Захарченко убит либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами, заявляет руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.
«Сегодня произошел взрыв, в результате чего погиб Захарченко и не только он… По нашим данным, за взрывом стоят либо боевики, либо российские спецслужбы, – сказал Игорь Гуськов в эфире телеканала «112 Украина»
в пятницу вечером. – У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса, отжатого на протяжении 2014-18 гг. Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянами на сегодня и стала лишней.
В свою очередь, спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии «Украинской правде»
также подтвердила факт гибели Захарченко в Донецке.
«По нашей информации это соответствует действительности. Мы считаем это результатом междоусобных войн», – сказала она.
По некоторым данным, кафе «Сепар» «держал» Александр Захарченко.