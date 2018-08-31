«Захар всё»: самозванного главу самозванной республики взорвали в его же генделыке 31 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.