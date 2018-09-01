Сможет ли «Ювентус» выиграть Лигу чемпионов? 1 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 1 0

Этим летом туринский «Ювентус» был едва ли не главным ньюсмейкером трансферного рынка. Посмотрим, как это отразилось на перспективах команды и ее шансах на победу в Лиге чемпионов, о чем уже так давно мечтает руководство.