Сможет ли «Ювентус» выиграть Лигу чемпионов?

Главным трансфером этого лета, конечно же, стал переход Криштиану Роналду в стан «старой синьоры». Легендарный португалец теперь попробует выиграть Кубок чемпионов уже с третьим клубом. Однако одним только подписанием Роналду дело для «Ювентуса» не закончилось. Еще до него был оформлен переход Эмре Джана. Немецкий полузащитник был подписан на правах свободного агента, что уже стало хорошей традицией для руководства туринского клуба.
Также Ювентус
вернул в свои ряды Леонардо Бонуччи, поэтому о стойкости защитных рядов можно вновь не переживать. Среди потерь можно выделить только Буффона и Игуаина, однако видно, что именно сейчас подопечные Аллегри максимально заряжены на победу.
Но в Лиге чемпионов команде будет крайне непросто, уже начиная со стадии группового этапа, ведь ее соперниками оказались:
· Манчестер Юнайтед
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· «Валенсия»;
· «Янг Бойз».
Впрочем, из такой группы «старая синьора», конечно, обязана выходить, если она действительно рассчитывает на победу в ЛЧ.
Шансы на итоговый триумф
О том, что «Ювентус» должен выиграть все внутренние трофеи, даже говорить не приходится. В последние несколько лет команда фактически безальтернативно становится победителем Серии А, а также выигрывает кубок Италии. Именно поэтому амбиции руководства и болельщиков распространяются и на Лигу чемпионов. «Бьянко-нери» уже дважды играли в финале за последнее время, но оба раза фактически без шансов уступали испанским грандам – «Барселоне» и «Реалу».
Сейчас как раз уже «Ювентус» находится в ранге фаворита, и болельщики и букмекеры видят именно туринцев главными претендентами на победу. В таких условиях крайне важно справиться с возложенным грузом ответственности, ведь права на ошибку у игроков «старой синьоры» не будет. Уже в первых турах нового сезона Серии А они продемонстрировали, что способны переломить ход встречи, которая складывается неудачно. Именно такой характер пригодится в играх на международной арене, где на команде будет лежать двойная ответственность.
У подопечных Аллегри действительно хорошая глубина состава, что поможет наставнику правильно распределить силы на весь сезон и позволить команде до последнего претендовать на все титулы. Посмотрим, удастся ли воплотить задуманное в жизнь, уже в конце сезона можно будет судить об успехах обновленного «Ювентуса».