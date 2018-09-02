Перспективы ФК Челси в стартовавшем сезоне 2 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Лондонский «Челси» достаточно бодро стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги, и уже сейчас подопечных Сарри можно рассматривать как главных претендентов на победу в турнире.