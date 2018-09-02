Перспективы ФК Челси в стартовавшем сезоне

Посмотрим, хватит ли у них сил на длинную турнирную дистанцию.
Летом в «Челси» произошли достаточно серьезные перемены. В первую очередь, они касались тренерского мостика, ведь «синих» возглавил Маурицио Сарри, который всем запомнился созданием яркого и атакующего «Наполи». Очевидно, что итальянский наставник не откажется от своих принципов и в Лондоне, которых начал придерживаться их уже с первого матча.
Если в поединке за Суперкубок Англии у команды фактически не было шансов в матче против «Манчестер Сити», то в стартовых турах Премьер-лиги команда выглядела уверенно. Среди потерь ФК Челси
в это межсезонье можно отметить разве что уход Тибо Куртуа в мадридский «Реал». Также говорят о том, что Сарри хотел подписать Гонсало Игуаина, но в итоге аргентинский нападающий выбрал ФК Милан
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Впрочем, «синие» также сумели усилиться. На смену Куртуа пришел Кепа из «Атлетико», который стал самым дорогим голкипером в истории, а в полузащиту был куплен Жоржиньо из «Наполи», бывшего клуба Сарри.
Прогнозы на предстоящий сезон
В целом шансы «Челси» на завоевание титула выглядят довольно неплохими. Среди факторов, которые могут сыграть на руку «аристократам», можно выделить:
1. Слабость конкурентов. Уже старт сезона демонстрирует, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вряд ли будут претендентами на титул. «Тоттенхэм» совершенно никого не купил и обладает слишком короткой скамейкой запасных, поэтому многое будет решать в очных противостояниях с «Ман Сити» и «Ливерпулем».
2. Отсутствие загруженности в Лиге чемпионов. В этом сезоне «аристократы» выступают в Лиге Европы, поэтому, по крайней мере, на начальном этапе могут позволить себе играть достаточно расслаблено, ведь их состав явно лучше, чем у соперников.
3. Тактически решения Сарри. Уже по первым матчам было заметно, что «Челси» точно не будет отсиживаться в защите и всегда стремится вперед.
Важным фактором успехов также стало сохранение в команде Эдена Азара, хотя ходили упорные слухи о его переходе в мадридский «Реал». В целом сейчас «аристократы» обладают хорошим подбором игроком фактически во всех линиях, поэтому даже на длинной дистанции они выглядят вполне конкурентоспособными. Именно поэтому основные конкуренты уже сейчас начинают задумываться о том, как нейтрализовать эту машину.