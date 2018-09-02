Спорт

  • 101
    •  / 

Перспективы ФК Челси в стартовавшем сезоне

Перспективы ФК Челси в стартовавшем сезоне
Лондонский «Челси» достаточно бодро стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги, и уже сейчас подопечных Сарри можно рассматривать как главных претендентов на победу в турнире.
Посмотрим, хватит ли у них сил на длинную турнирную дистанцию.

Летом в «Челси» произошли достаточно серьезные перемены. В первую очередь, они касались тренерского мостика, ведь «синих» возглавил Маурицио Сарри, который всем запомнился созданием яркого и атакующего «Наполи». Очевидно, что итальянский наставник не откажется от своих принципов и в Лондоне, которых начал придерживаться их уже с первого матча.

Если в поединке за Суперкубок Англии у команды фактически не было шансов в матче против «Манчестер Сити», то в стартовых турах Премьер-лиги команда выглядела уверенно. Среди потерь ФК Челси в это межсезонье можно отметить разве что уход Тибо Куртуа в мадридский «Реал». Также говорят о том, что Сарри хотел подписать Гонсало Игуаина, но в итоге аргентинский нападающий выбрал ФК Милан.

Впрочем, «синие» также сумели усилиться. На смену Куртуа пришел Кепа из «Атлетико», который стал самым дорогим голкипером в истории, а в полузащиту был куплен Жоржиньо из «Наполи», бывшего клуба Сарри.

Прогнозы на предстоящий сезон

В целом шансы «Челси» на завоевание титула выглядят довольно неплохими. Среди факторов, которые могут сыграть на руку «аристократам», можно выделить:

1.      Слабость конкурентов. Уже старт сезона демонстрирует, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вряд ли будут претендентами на титул. «Тоттенхэм» совершенно никого не купил и обладает слишком короткой скамейкой запасных, поэтому многое будет решать в очных противостояниях с «Ман Сити» и «Ливерпулем».

2.      Отсутствие загруженности в Лиге чемпионов. В этом сезоне «аристократы» выступают в Лиге Европы, поэтому, по крайней мере, на начальном этапе могут позволить себе играть достаточно расслаблено, ведь их состав явно лучше, чем у соперников.

3.      Тактически решения Сарри. Уже по первым матчам было заметно, что «Челси» точно не будет отсиживаться в защите и всегда стремится вперед.

Важным фактором успехов также стало сохранение в команде Эдена Азара, хотя ходили упорные слухи о его переходе в мадридский «Реал». В целом сейчас «аристократы» обладают хорошим подбором игроком фактически во всех линиях, поэтому даже на длинной дистанции они выглядят вполне конкурентоспособными. Именно поэтому основные конкуренты уже сейчас начинают задумываться о том, как нейтрализовать эту машину.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2824.61 грн
100 EUR 3290.96 грн
10 RUB 4.1511 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи