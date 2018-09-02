Как избежать «школьных» болезней?

Уважаемая редакция! Будем признательны за полезные советы по здоровью школьников. Стартовал учебный год, и хочется, чтобы он принес нашим детям знания, а не болячки.

Семья Пономаренко

Чтобы не было проблем с желудком

Нет – близорукости

Режим и поощрения спасут от невроза

Не забываем об осанке

Кстати

Вместе с учебным годом стартует сезон простуд. Лучшим помощником в борьбе против осенних вирусов является витамин С. Важно ежедневно пополнять запасы «короля витаминов». В этом помогут отвар шиповника, киви, апельсин, лимон, сладкий перец и другие продукты с высоким содержанием витамина. Кроме того, важно не игнорировать первые симптомы простуды, которые могут привести к чему-то более серьезному.

О том, что поможет обезопасить ребенка от большинства «школьных болезней», рассказала врач-педиатр Татьяна Галкина. Прежде всего, рекомендует педиатр, родители должны обеспечить ребенку полноценный рацион, в котором обязательно должен присутствовать мясной или овощной бульон, другие горячие блюда. Нужно следить за тем, чтобы перерывы между едой школьника не были слишком велики.– Во избежание гастрита и прочих проблем лучше сразу объявить войну пресловутым чипсам и сухарикам – всему тому, что не способствует нормальному пищеварению. Если все же у ребенка появились боли в области желудка, лучше сразу перейти на дробное питание: есть небольшими порциями пять-шесть раз в день здоровую пищу. Эта рекомендация зачастую помогает восстановить нормальное пищеварение. Если проблема не уходит, конечно, нужно обращаться к врачу.К сожалению, школа не способствует сохранению полноценного зрения. Дети много читают и пишут, их глаза постоянно напряжены. Да и дома еще ждет домашнее задание, на которое порой уходит не два часа, как должно быть, а все три. Одно из наиболее распространенных заболеваний школьников – это близорукость.– Важно обеспечить хорошее освещение рабочего стола школьника: 40-60 ватт на один квадратный метр. Свет должен падать слева, – напоминает педиатр. – Если ребенок смотрит телевизор, то расстояние от экрана до глаз должно быть в пять раз больше, чем диагональ экрана. Смотреть телевизор без перерыва можно не более 40 минут. Сидеть за компьютером или планшетом – не больше часа в день.Следить за режимом дня – одна из основных заповедей родителя. Ребенок должен спать не менее 8 часов в сутки. Хроническое недосыпание с чрезмерными нагрузками в два счета обеспечат школьнику невроз, предостерегает специалист.– Это может проявиться беспокойством, чувством тревоги, неуверенностью в себе. Очень важно, как можно чаще, хвалить ребенка. Особенно за успехи по предметам, которые даются школьнику сложнее. Уже научно доказано, что дети, которых щедро хвалят родители, достигают в жизни больших успехов. Не стоит слишком уж преувеличивать значимость школьных оценок. Родителям школьника важно время от времени задавать себе такие вопросы: не слишком ли мы требовательны? Совпадают ли наши желания и его возможности?Конечно, мебель, как дома, так и в школе, должна быть удобной и соответствовать всем нормам.– Задача взрослых – следить, чтобы ребенок не сидел подолгу в неудобной позе. Нужно выработать у него привычку правильно держать спину: взгляд перед собой, живот втянут, лопатки не торчат. Читать лежа – не менее вредно, чем сидеть в неудобной позе. При этом такая привычка вредна как для позвоночника, так и для глаз. Важно, чтобы школьный рюкзак был с ортопедической спинкой. Модная сумка через плечо – совершенно неподходящий вариант, – напоминает педиатр.