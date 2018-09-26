Культура

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В Харькове открыли Чешский культурный центр

В Харькове открыли Чешский культурный центр
Первый в Украине Чешский языково-культурный центр открыли 25 сентября в Харьковском Национальном университете городского хозяйства им.Бекетова.
По словам ректора вуза Владимира Бабаева, в центре студенты смогут бесплатно изучать язык и культуру Чехии, получат возможность учится в вузах этой страны.

По словам ректора, 42% первокурсников приходят в вуз, так как есть возможность продолжить обучение за пределами Украины. "Мобильность обучения важна, потому что молодые люди возвращаются специалистами, и они востребованы на наших коммунальных предприятиях и в частных структурах", - сказал ректор.

По словам Управляющего делами Администрации города Брно Павла Лоутоцкого, Южно-Моравский центр международной мобильности реализует проект "Стипендия для иностранных студентов", рассчитанный на студентов из стран не Евросоюза, но желающих учиться на чешском языке в одном из университетов Южно-Моравского края. Они имеют возможность поступить в четыре вуза: Технический университет города Брно, Университет Масарика, Сельскохозяйственный и лесной университет имени Менделя и Университет ветеринарии и фармацевтики. На ряд специальностей, особенно технических, можно поступить без вступительных экзаменов.

Лоутоцкий также добавил, что все расходы по обучению харьковских студентов берет на себя мэрия Брно совместно с Южно-Моравским центром международной мобильности.

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