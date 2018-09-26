Ученые назвали месяц, в котором рождается больше всего долгожителей 26 сентября 2018 г. источник 0 0

По мнению ученых из США месяц рождения сильно связан с наличием определенных хронических заболеваний у человека.

Как сообщили медики, самое большое количество долгожителей встречается среди тех, кто появился на свет осенью. Самым же удачным месяцем для рождения ими был признан ноябрь. Связано это с тем, что та часть беременности, когда идет активное формирование мозга, выпадает на лето. В летние месяцы ребенок в утробе получает большое количество разных витаминов и микроэлементом, поэтому его осеннее рождение влечет за собой крепкое здоровье.



Ученые установили, что у рожденных осенью намного меньше хронических заболеваний, чем у других. На данный момент этот факт изучается медиками более тщательно.