Здоровье

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Ученые назвали месяц, в котором рождается больше всего долгожителей

Ученые назвали месяц, в котором рождается больше всего долгожителей
По мнению ученых из США месяц рождения сильно связан с наличием определенных хронических заболеваний у человека.
Как сообщили медики, самое большое количество долгожителей встречается среди тех, кто появился на свет осенью. Самым же удачным месяцем для рождения ими был признан ноябрь. Связано это с тем, что та часть беременности, когда идет активное формирование мозга, выпадает на лето. В летние месяцы ребенок в утробе получает большое количество разных витаминов и микроэлементом, поэтому его осеннее рождение влечет за собой крепкое здоровье.

Ученые установили, что у рожденных осенью намного меньше хронических заболеваний, чем у других. На данный момент этот факт изучается медиками более тщательно.

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