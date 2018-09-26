В Харькове соревновались травмированные участники АТО 26 сентября 2018 г. источник 0 0

В спортивном мероприятии приняли участие воины, получившие травмы конечностей. Они показали эффективность и работоспособность протезов для занятий спортом, которые были изготовлены по новейшим технологиям харьковскими протезистами. Многие из соревновавшихся ветеранов выступали в направлении «Кроссфит» в проекте «Игры героев».

Спортсмены – участники АТО и ООС - получили новейшие спортивные протезы в рамках проекта Трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации в Украине.



Участников спортивного соревнования от имени главы области поприветствовал заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. Он отметил, что вопросы реабилитации воинов ООС, а также развития спорта в области являются приоритетными, а сегодняшнее спортивное событие значимо как для ветеранов, так и для протезистов-ортезистов Харьковщины.



«О позитивных результатах мы можем говорить благодаря той совместной работе, которую провели наши ученые, врачи и представители международных организаций. Сегодня шесть участников ООС могли выступать в соревнованиях на новых современных протезах, которые изготовили в Харькове, - сказал Михаил Черняк. – Надеюсь, опыт пилотного проекта будет расширен, и подобные протезы смогут получить все нуждающиеся в них участники ООС».



О развитии программы, в рамках которой участники ООС имеют возможность получить современные спортивные протезы, говорила и заместитель Министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина.



По словам руководителя делегации НАТО, руководителя программ сотрудничества, реабилитации и общих услуг NSPA Джона Босманса, совместная работа с украинскими ортезистами была начата четыре года назад, и сегодняшние результаты говорят об успешности проекта.

«Президент Украины Петр Порошенко объявил 2018-й годом спортивной реабилитации военнослужащих, получивших травмы во время антитеррористической операции. Сегодня с помощью нашей организации около 500 воинов получили медицинскую помощь в Украине и за рубежом, важной частью реабилитации стали спортивные мероприятия», - подчеркнул Джон Босманс.



Он также отметил успехи харьковских врачей в изготовлении протезов для бойцов ООС.



Директор Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности (УкрНИИпротезирования) Антонина Салеева рассказала, что при поддержке фонда НАТО в Украине начато производство современных спортивных протезов.



«Наши мастера с начала программы сотрудничали с иностранными специалистами, и сегодня они несут ответственность за качество и обслуживание продукции. Сложность производства в том, что это очень индивидуальные изделия – их нужно так «подогнать» к конечности, чтобы пациент не испытывал ни малейшего дискомфорта», - отметила Антонина Салеева.



Участник ООС Андрей Скороход из Одессы занял на сегодняшних соревнованиях 3-е место. Он рассказал, что кроссфитом занимается уже 2,5 года, но новый протез ноги опробовал впервые. Качеством харьковского протеза доволен.



«Мне надо еще привыкнуть и испытать все параметры, но изначально этот протез профессиональный, спортивный, я надеюсь, что в нем будет комфортно заниматься», - говорит Андрей Скороход.