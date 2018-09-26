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Эксперты рассказали, как распознать автомобиль-утопленник

Эксперты рассказали, как распознать автомобиль-утопленник
Машина, которая какое-то время находилась под водой, может иметь целый ряд скрытых неисправностей и изъянов.
Если салон автомобиля еще можно привести в порядок после затопления, то электрооборудование и двигатель и КПП почти невозможно.

Эксперты подготовили перечень полезных рекомендаций, которые помогут не купить автомобиль-утопленник.

Первым признаком являются специфические разводы на обивке салона. Однако такие очевидные знаки являются характеристикой «плохой маскировки».

Еще одним свойством тонувшего автомобиля становится нарушения шумоизоляции. Во многих машинах-утопленниках можно заметить, что войлок сбит в специфические комки.

Также эксперты советуют при покупке проверять все элементы электрооборудования. Если видите, что не работает какой-либо датчик или не горит лампочка, попросите продавца заменить их.

Иногда признаком «утопленника» является неработающий вентилятор охлаждения. При замене датчика он не восстановит свою работоспособность.

Тонувший автомобиль может также выдать и металлический каркас под сидениями. В случае контакта с водой, он будет покрыт ржавчиной.

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