Стало известно, когда в США состоится церемония передачи Украине катеров "Айленд" 26 сентября 2018 г. источник 0 0

По данным журналистов, в церемонии примут участие вице-адмирал Береговой охраны США и президент Украины.

В четверг, 27 сентября, в Балтиморе состоится церемония передачи Береговой охраной США Военно-морским силам Украины двух патрульных катеров класса "Айленд", сообщает CNN. США передают катера бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы возложены на Украину.



Ожидается, что в церемонии примут участие вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макаллистер и президент Украины Петр Порошенко.



Передача патрульных катеров происходит на фоне усиления российской агрессии в Азовском море и роста напряжения в отношения Украины и РФ, отмечают журналисты.



Российские пограничники задерживают вблизи аннексированного Крыма суда, следующие в морские порты Бердянска и Мариуполя. После чего очень долго оформляют документы на прохождение ими Керченского пролива. Количество таких судов превысило отметку в 100 штук.



Представитель Министерства обороны США сообщил журналистам о том, что катера класса "Айленд" будут переданы Украине в рамках программы Пентагона, касающейся избыточного вооружения.



Патрульные катера класса "Айленд" - это быстроходные патрульные катера, которые строились в конце 80-х – начале 90-х годов для Береговой охраны США. Могут развивать скорость до 54,6 км/час.



Личный состав катера - до 18 моряков, в том числе три офицера. На его вооружении есть автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster калибра 25 мм и два пулемета М2НВ калибра 12,7 мм. Катер также оборудован радиолокационной станцией, на его борту имеется моторная лодка.



Как сообщалось, по состоянию на апрель командование ВМС Украины завершало проработку контракта на получение патрульных катеров "Айленд". По состоянию на начало сентября Кабинет министров согласовал документы, необходимые для передачи американских катеров Украине.