Харьков

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Школьники Харькова примут участие в серии турниров

Школьники Харькова примут участие в серии турниров
Несколько городских ученических командных турниров пройдут 29 сентября в Харькове.
Как сообщили в Департаменте образования горсовета, последние восемь лет харьковские школьники лидируют во Всеукраинском турнирном движении, занимая первые позиции в рейтинге областей.

В эту субботу в лицее №89 (ул. Деревянко, 14а) состоится ХVІ Городской турнир юных химиков для учащихся 7-11-х классов, в гимназии №46 имени М. В. Ломоносова (ул. Державинская, 4а) - ХІІ Городской турнир юных экономистов для учащихся 10-11-х классов, а в гимназии №152 (ул. Волонтерская, 57)  - ХІ Городской турнир юных правоведов для учащихся 9-11-х классов. В соревнованиях примут участие 195 школьников, которые представят все районы города Харькова. Победителей наградят дипломами Департамента образования и вручат им подарки. По результатам будут сформированы команды, которые представят город на всеукраинском уровне.

Начало турниров - в 10:00.

Отметим, что всего в Харькове проходит 12 городских ученических командных турниров: юных физиков, химиков, математиков, информатиков, историков, правоведов, биологов, географов, экономистов, изобретателей и рационализаторов, журналистов. Членами жюри выступают преподаватели, научные сотрудники и студенты Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца и Харьковского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета.

По результатам участия во всеукраинских турнирах прошлого учебного года, команды учащихся Харькова одержали 49 побед, завоевав шесть первых, 20 вторых и 23 третьих места.

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