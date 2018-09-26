Общество

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Украинцы признались, где у них чаще всего требуют взятки

Украинцы признались, где у них чаще всего требуют взятки

В ТОП-3 вошли учебные заведения, суды и полиция.
По данным недавнего исследования в Украине чаще всего взятки требуют в высших учебных заведениях. Об этом заявили 52,1% опрошенных.

На втором месте судебная система, где со взяточничеством столкнулись 46,8% респондентов. На третьем месте по вымогательству органы, предоставляющие разрешения (44,6%), национальная полиция (43,5%), сервисные центры МВД (42,3%), государственные медицинские учреждения (40,6%) и общеобразовательные школы (36,8%).



Исследование было проведено Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение мая-сентября 2018 года в рамках проекта "Включайся", который реализуется Pact в Украине при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). В исследовании 2018 года всего было опрошено 10 169 респондентов, проживающих в 476 населенных пунктах по всей Украине, за исключением оккупированных территорий.

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