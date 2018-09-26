Константинополь отреагировал на требование УПЦ МП «выгнать» экзархов 26 сентября 2018 г. источник 0 0

Украинская православная церковь Московского патриархата не имеет права указывать экзархам, назначенным Вселенским Патриархом для подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.

Об этом сказал доктор богословия, иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Тельмиский Иова (Геча).



"По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписку, в которой участвует исключительно РПЦ", - заявил он.



Напомним, что УПЦ МП на синоде 25 сентября приняла решение о "антиканонической" деятельности экзархов Константинопольского патриархата и призвала их покинуть территорию Украины.



Вселенский Патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Личными представителями Патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Российская православная церковь выразила резкий протест в связи с назначением Константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.