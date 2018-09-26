Общество

  • 255
    •  / 

Константинополь отреагировал на требование УПЦ МП «выгнать» экзархов

Константинополь отреагировал на требование УПЦ МП «выгнать» экзархов
Украинская православная церковь Московского патриархата не имеет права указывать экзархам, назначенным Вселенским Патриархом для подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.
Об этом сказал доктор богословия, иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Тельмиский Иова (Геча).

"По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписку, в которой участвует исключительно РПЦ", - заявил он.

Напомним, что УПЦ МП на синоде 25 сентября приняла решение о "антиканонической" деятельности экзархов Константинопольского патриархата и призвала их покинуть территорию Украины.

Вселенский Патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Личными представителями Патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.
Российская православная церковь выразила резкий протест в связи с назначением Константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2983 грн
100 EUR 3312.88 грн
100 USD 2829.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи