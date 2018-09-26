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Британцу удалось, наконец, решить математическую «задачу тысячелетия»

Британцу удалось, наконец, решить математическую «задачу тысячелетия»
Математик из Британии сумел доказать гипотезу Римана о распределении нулей дзета-функции.
Эта гипотеза была сформулирована математиком Бернхардом Риманом в 1859 году. До сих пор ее никто не смог доказать. За ее решение даже была выдвинута награда в 1 млн долларов.

Гипотеза состоит в том, что простые числа, то есть те, которые можно делить на 1 или на самих себя, располагаются не просто так, а закономерно распределены среди натуральных чисел. Бернхардом Риманом была создана даже формула, определяющая количество простых чисел, которые не превышаю заданную величину. Эта функция и получила название дзета-функции Римана. Гипотеза предполагает, что все нетривиальные нули дзета-функции располагаются на прямой линии.

Доказать эту гипотезу удалось британскому 89-летнему математику сэру Майклу Фрэнсису Атья. Он сообщил об этом вчера, 24 сентября, на собрании Гельдейбергских лауреатов в Германии. Атья заверил присутствующих, что доказал гипотезу Римана. Лауреат премии Абеля и владелец медали Филдса уже даже обнародовал свое доказательство, которое заняло 5 страниц. Сами же доводы поместились на 20 строках.

На данный момент доводы Атья проверяются. Скептики не верят в доказательство гипотезы. Британский же математик, считает, что причиной послужил его возраст. «Ученые, наверное, считают меня слабоумным, но это не так», — заявил Майкл Фрэнсис. Он уверен, что все решил правильно и рассчитывает на миллионное вознаграждение.

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