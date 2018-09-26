В лондонских домах укладывают плитку харьковского завода 26 сентября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

О работе Харьковского плиточного завода, создании инвестиционного климата и развитии промышленности в регионе рассказал в программе «Комментарии» на телеканале Р1 директор тендерного комитета керамической группы Golden Tile, в состав которой входит ХПЗ, Назар Ванюшин.