Экономика

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В Украину прибыла большая партия локомотивов General Electric "Тризуб"

В Украину прибыла большая партия локомотивов General Electric "Тризуб"
В Черноморск (Одесская обл.) прибыли 7 локомотив General Electric (GE) TE33AC "Тризуб", а прибытие следующей партии ожидается через 2 недели, сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"Еще 7 новых тепловозов GE ночью прибыли в Черноморск. Из США они выехали примерно месяц назад. Через несколько дней - отправятся на доукомплектование в Украине", - написал Е.Кравцов во вторник вечером в своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал короткий видеоролик из порта.

По словам Е.Кравцова, уже в ноябре 8 локомотивов GE Evolution будут в работе на железной дороге: "Планируем задействовать их для перевозок в южном направлении".

И.о. председателя правления "Укрзализныци" выразил надежду, что первые 30 тепловозов украинская сторона сможет получить до конца текущего года.

"Следующую партию ждем за 2 недели", - добавил он.

Как сообщалось, в начале августа General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC. 11 сентября он прибыл в Украину.

Рамочное соглашение между "Укрзализныцей" и GE предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого – поставка "Укрзализныце" в лизинг 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.

Компания GE Transportation и Крюковский вагоностроительный завод в начале июня подписали соглашение о локализации производства 30 локомотивов TE33A серии Evolution. Предполагалось, что первые тепловозы "Укрзализныця" получит в конце 2018 года.

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