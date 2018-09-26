Политика

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Стало известно, кто снял скандальное видео с выдачей паспортов в Берегово

Стало известно, кто снял скандальное видео с выдачей паспортов в Берегово
Скандальное видео с выдачей паспортов в венгерском консульстве в городе Берегово на Закарпатье было снято украинским пограничником.
Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Кто выложил видео? Это действующий пограничник нашей пограничной службы, который приносил присягу и это все записал. С какой целью он это выложил? Пусть с ним разбирается Государственная пограничная служба и служба внутренней безопасности", - отметил Москаль.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.

В украинском МИДе пообещали проверить этот инцидент. В свою очередь глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то венгерскому консулу "придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт, и никак не украинским гражданам".

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