Родители харьковских школьников относятся к новшествам с опаской 26 сентября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

На планшеты и ноутбуки – табу, на домашнее задание – не более часа, на обед – четыре блюда. Какие еще новации могут появиться в школах уже в этом году в связи с новым санитарным регламентом, который должен заменить действующий с 2001 года. Что думают по этому поводу учителя и родители?