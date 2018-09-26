Родители харьковских школьников относятся к новшествам с опаской

Минздрав в сотрудничестве с МОН разработал проект Санитарного регламента для заведений общего среднего образования. Уж в этом году практически все вопросы обучения в школе могут измениться впервые за 17 лет – после прохождения общественных слушаний. Главные новшества учитывают как технический прогресс, так и евронормы толерантности, позволяющие детям с инвалидностью чувствовать себя комфортно среди сверстников.
Итак, среди основных новаций — школы получают возможность самостоятельно организовывать пространство. То есть отменены нормативы относительно расстояния между партами — предполагается, что их можно будет расставлять в произвольном порядке. До сих пор эта норма была жестко регламентирована. Допустим, расстояние между рядами парт должно быть 60 см, а это создает трудности для школьников, которые передвигаются в инвалидных колясках. Для 1–4-х классов теперь рекомендовано обустроить в учебных помещениях места для отдыха и игр.
Домашнее задание – не самоцель
Меняются и требования по организации образовательного процесса. По новым правилам домашних заданий у школьников станет намного меньше. Так, учеников 1–2-х классов рекомендуют вообще освободить от домашки, в 3–9-х классах на домашние задания дети должны тратить не более часа, в 10–12-х — не более полутора часов. Сейчас, например, домашних заданий не получают только первоклассники, во 2-м классе на них предусмотрено до 45 мин., в 3-м классе — 1 час 10 мин., в 4-м — 1,5 часа, в 5–6-м — 2,5 часа, в 7–9-м — 3 часа, в 10–12-м — 4 часа.
Длительность урока для первоклашек должна составлять 35 минут, для учеников 2–4-х классов — 40 минут, а уже начиная с пятого класса – 45 минут. На переменки между уроками для учеников 1–4-х классов предлагается как минимум 15 минут, 5–12-х – не меньше 10 минут. Продолжительность большой перемены (после третьего урока) должна составлять полчаса. Вместо одной большой можно устроить две перемены по 20 минут – после второго и третьего уроков для учеников 5–12-х классов.
Ноутбуки и планшеты запрещены
Еще одна новация — учителя могут использовать современные технологии. Разрешено применение в учебном процессе интерактивных досок, мультимедийных технологий и устройств. Учтены возможности современного инженерного обеспечения — освещения, доступа в интернет и т. п. При этом ноутбуки и планшеты запрещены, так как они формируют неправильную осанку у ребенка. А вот плоский экран 15–19 дюймов, клавиатура, мышь и системный блок – пожалуйста. Причем в компьютерном классе каждое место должно быть оборудовано компьютером – одновременная работа за одним устройством двоих и больше детей запрещена. После занятий с применением мультимедийных технологий обязательна физкультминутка и зарядка для глаз. А в конце урока — физические упражнения для профилактики общей усталости.
Питание – важная часть школьной жизни
Современным рекомендациям должно отвечать и питание школьников. Ежедневное меню школ должно включать, как минимум, четыре блюда, а калорийность обеда должна составлять около 30% от суточной потребности в энергии. В разработанных рекомендациях четко определено максимально допустимое количество сахара и соли для разных блюд. Предложенные продукты должны быть полезны для детского организма.
В новых нормах подробно прописано, что разрешено и что запрещено включать в меню. Например, можно молоко, соки, компоты, нельзя лимонады и тоники. Кроме того, в питании школьников предусмотрена возможность использования кейтеринга и рекомендована организация диетического питания для учеников с разными нарушениями здоровья.
Прописаны определенные требования и к посуде. Так, использование эмалированной, алюминиевой и пластмассовой посуды многоразового использования категорически запрещено.
Замечания и предложения к проекту Санитарного регламента принимаются Управлением общественного здоровья Минздрава до 28 сентября в письменном или электронном виде по адресу: 01601, г. Киев, ул. Грушевского, 7 или i.rudenko@moz.gov.ua
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Час-полтора на домашку – это нереально
Родители, в принципе, новшества поддерживают, но опасаются, что часть из них придется воплощать в жизнь за счет собственного кармана. Вызывает сомнение пап и мам возможность применения новых требований на практике.
Маме четвероклассника Татьяне импонирует новация, устанавливающая один час на выполнение домашних заданий. Однако в реалистичности ее выполнения она очень сомневается.
— На выполнение домашних заданий — не более часа, это, конечно, очень хорошо, но выполнить это пока нереально, — говорит она. – В четвертом классе сыну сейчас задают как минимум три предмета в день, то есть на предмет должно уходить по 20 минут. Но среди них бывает какое-то творческое задание, допустим, что-то нарисовать – на это уходит гораздо больше времени. Или взять ту же математику, где к домашним заданиям есть определенные требования: каждое задание нужно оформить определенным образом — задача, дано, найти. Да еще и задачу нужно решить несколькими способами. Только на оформление уходит время. А вчера ребенку задали изложение — за 20 минут с этим не справишься. При этом каждый преподаватель считает, что именно его предмет самый важный, и задает по максимуму, — говорит Татьяна.
Некоторые учителя вообще против сокращения времени на домашнее задание.
— В старших классах, если готовиться к ВНО, хотя бы по трем предметам, ни о каких полутора часах в день на домашку не может быть и речи. Минимум – четыре-пять, — уверена учитель украинского языка и литературы Лилия Алексеевна.
Когда играть в уголке отдыха?
Многие родители опасаются, что оборудование уголков отдыха и игр в начальных классах ляжет на их плечи.
— Под лозунгом «Это же для ваших детей!» опять придется вскладчину оборудовать эти уголки, — высказывает свое мнение Татьяна. – Кроме того, абсолютно непонятно, когда именно дети смогут воспользоваться этими уголками для отдыха и игр. На переменах их выгоняют из класса, потому что помещение по санитарным нормам обязательно должно проветриваться. В первом классе пусть — у них уроки проходят в игровой форме, но ведь в новом регламенте написано «в начальных классах», то есть по четвертый. Непонятно, когда это делать...
Мама первоклашки Елена Грипич уже ознакомилась с уголком для игр, оборудованным в классе, где учится ее ребенок.
— У нас, например, в этом уголке три мешка-пуфика, купленные, кстати, за родительские деньги. И все! Это ужасно – три ребенка сидят, а остальные 30 стоят и смотрят на них, — поделилась она.
На парты уже собирают деньги?
Столкнулась Елена Грипич и с произвольной расстановкой парт, которая предлагается новым санитарным регламентом. Это новация уже внедрена для первоклассников в «Новой украинской школе».
— Расстановка парт мне не понравилась, — признается она. – Парты расставлены парами (дети сидят лицом к лицу) по периметру класса, а середина – пустая. При этом к доске они оказываются боком, и им постоянно приходится косить глаза, поворачивать голову, изворачиваться, чтобы увидеть доску. Учитель говорит: «Я буду их каждую неделю пересаживать». Как по мне, достаточно и недели, чтобы ребенок получил сколиоз, ведь позвоночник у него еще очень слабенький. Это ненормально, я считаю. Родители высказались против (я общаюсь с родителями из других школ – там такая же ситуация). В конце концов расставили парты рядами, как раньше… «Новой украинской школой» предусмотрены новые парты, но они еще не пришли. Пока дети сидят за старыми. Но нам уже намекают, что придется собирать деньги. В некоторых школах, насколько я знаю, уже собирают. Еще в начале июня, когда родители только поступили, им сразу же сообщили, что нужно сдать пять тысяч гривен на парты.
По словам Елены Грипич, родителям приходится закупать за собственные деньги и учебные пособия, которые должны предоставляться бесплатно.
— Я сама лично заплатила порядка 500 гривен, — говорит она.