Генсек НАТО «обрадовал» Россию относительно вступления Украины в Альянс 26 сентября 2018 г. источник 0 0

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу не требуется разрешение России для того, чтобы принять Украину в свои ряды.

Об этом он сказал в интервью Associated Press перед своей встречей с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.



"Только Украина может определить свой путь, хочет ли она вступить в НАТО или нет... В итоге 29 союзников и Украина будут решать, соответствует ли Украина стандартам, необходимым для вступления в НАТО", - отметил генсек Альянса.



Напомним, 20 сентября Верховная Рада Украины включила в повестку дня президентский законопроект №9037 об изменениях в Конституцию, закрепляющие необратимость курса страны на членство в ЕС и НАТО.



Теперь президентский законопроект будет направлен в Конституционный суд, который должен дать свою оценку относительно его соответствию Основному закону.