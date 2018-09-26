В Харькове родителям устроили торжественную встречу в колонии 26 сентября 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Родители осужденных лично ознакомились с бытом, условиями и досугом своих детей в Холодногорской исправительной колонии.

В ГУ «Холодногорская исправительная колония (№ 18)» состоялся День открытых дверей для родственников осужденных, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



На торжественное мероприятие, которое состоялось в клубе учреждения, собрались 24 гостя. Руководство учреждения ознакомило их с организацией жизни и быта осужденных, условиями и особенностями режима их содержания, ответили на многочисленные вопросы присутствующих. В конце праздника родители осужденных поблагодарили администрацию исправительной колонии за прекрасную встречу. Им очень понравилось, что руководство колонии бережно относится к осужденным, проводит с ними воспитательную работу и устраивает различные культурные мероприятия и спортивные соревнования.



Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что проведение Дней открытых дверей в учреждении положительно влияет на процесс ресоциализации осужденных и дает возможность их родственникам ознакомиться с условиями содержания осужденных.