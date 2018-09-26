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Харьковчане смогут лично задать вопросы послу Канады в Украине

Харьковчане смогут лично задать вопросы послу Канады в Украине
30 сентября в Харькове пройдет открытая встреча с послом Канады в нашей стране Романом Ващуком.
Об этом на странице в Facebook сообщили организаторы мероприятия - Украинская академия лидерства.

В рамках обсуждения темы "Украина-Канада: сотрудничество и партнерство" дипломат выступит со вступительным словом, после чего все желающие смогут задать ему вопросы о политических, экономических и других взаимотношениях двух государств. Дискуссия начнется в 12:00 в помещении УАЛ на улице Танкопия, 12б. Для участия в ней харьковчанам и гостям города необходимо пройти регистрацию.

Для справки. Роман Ващук - канадский дипломат украинского происхождения. Его семья, проживавшая на Западной Украине, эмигрировала за океан после Второй мировой войны. С 90-х годов он работал в дипломатических учреждениях за рубежом, с 2014 - Ващук Чрезвычайный и Полномочный посол в Украине.

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