Культура

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В Харькове выступит всемирно известный скрипач

В Харькове выступит всемирно известный скрипач
Немногие музыканты, среди которых находится Валерий Соколов, играют на скрипках работы великого итальянского мастера Антонио Страдивари.
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, выступление Валерия Соколова вместе с Молодежным академическим симфоническим оркестром «Слобожанский» пройдет 28 сентября в 19:00 в Доме Алчевских.

В программе – Симфония № 39 Йозефа Гайдна («Морской шторм»), Камерная симфония №1 для скрипки с оркестром Виталия Губаренко и Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Иоганнеса Брамса.

Для справки. Валерий Соколов родился в 1986 году Харькове. Благодаря технической безупречности игры, эмоциональности и художественной зрелости при исполнении самых сложных произведений, Валерий получил мировое признание, а знаменитый французский режиссер Бруно Монсенжон снял о нем фильм «Скрипка в душе». Сегодня Валерий Соколов – один из самых именитых скрипачей мира. Он сотрудничал со многими известными оркестрами, среди которых: Оркестр Би-Би-Си, Оркестр де Пари, Камерный оркестр Европы, оркестры Радио Франции и Баварского Радио и другими. Сольные концерты скрипача регулярно проходят в самых престижных концертных залах Европы: Вигмор-Холле в Лондоне, Театре Шатле в Париже, Консерватории им. Джузеппе Верди в Милане. Музыкант является аспирантом Венской консерватории.

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