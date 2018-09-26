Ученые назвали крупнейшую птицу в истории нашей планеты: фото-факт

Вымершие мадагаскарские эпиорнисы достигали невероятной для птиц величины, однако сейчас сейчас ученые начали разбираться в их систематике и определили самого крупного чемпиона. Об этом сообщает Naked-science
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Сохранились многочисленные останки представителей семейства и их яиц, некоторые из которых указывают на то, что эпиорнисы могли вырастать выше трех метров при массе более 500 килограммов, а их яйца набирали более десяти килограммов.
"Крупнее были разве что некоторые австралийские дроморнисы, куда более примитивные и не дожившие даже до появления на континенте человека", - отмечается в сообщении.
Систематика эпиорнисов остается устаревшей и запутанной. В семействе принято выделять два рода (Aepyornis и Mullerornis), в которые, по разным оценкам, входили до 15 видов, хотя лишь несколько из них выделяются с нужной степенью надежности.
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, приводят порядок в классификации эпиорнисов, а заодно выделяют самого крупного представителя этой группы.
Долгое время самым большим из эпиорнисов считалась самая первая находка, описанная как представитель вида Aepyornis maximus.
Однако еще в конце XIX века нашли еще более крупный образец, который сперва отнесли к отдельному виду A. titan, но затем сочли редким и особенно большим представителем того же A. maximus.
В новой работе Джеймс Хэнсфорд и его коллеги из Зоологического общества Лондона показали, что этот образец относится не просто к другому виду, но даже к отдельному роду эпиорнисов. Новое название самой большой птицы — Vorombe titan, что означает просто «гигант» на малайзийском и греческом. Гигантами они и были, достигая массы в 800 килограммов и превосходя даже известные образцы дроморнисов.