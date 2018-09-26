В деле о жутком убийстве судьи и его семьи в Харькове наметился серьезный прорыв 26 сентября 2018 г. источник 0 0

В деле об убийстве судьи Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова и его семьи появилась информация, дающая надежду на прорыв в расследовании.

Как рассказал в интервью первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, были задержаны возможные причастные к преступлению.



“Появилась информация, дающая надежду на раскрытие дела об убийстве судьи Трофимова. За рубежом задержаны некоторые лица, и мы получили сведения об их возможной причастности к этому делу. Мы выезжали в ту страну, работали с этими лицами, кое-что знаем, но заявить, что уже на прямом пути к раскрытию, пока не могу”, – сказал он.



Как отметил начальник криминальной полиции, по информации следствия, мотив убийства, скорее всего, служебный, связанный с деятельностью Трофимова как судьи.



Напомним, в 2012 году в Харькове в День работников суда была убита семья судьи Фрунзенского райсуда Владимира Трофимова. Всем убитым отрезали головы, причем сыну Трофимова отрезали голову, когда он еще был жив.