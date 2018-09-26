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В деле о жутком убийстве судьи и его семьи в Харькове наметился серьезный прорыв

В деле о жутком убийстве судьи и его семьи в Харькове наметился серьезный прорыв
В деле об убийстве судьи Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова и его семьи появилась информация, дающая надежду на прорыв в расследовании.
Как рассказал в интервью первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, были задержаны возможные причастные к преступлению.

“Появилась информация, дающая надежду на раскрытие дела об убийстве судьи Трофимова. За рубежом задержаны некоторые лица, и мы получили сведения об их возможной причастности к этому делу. Мы выезжали в ту страну, работали с этими лицами, кое-что знаем, но заявить, что уже на прямом пути к раскрытию, пока не могу”, – сказал он.

Как отметил начальник криминальной полиции, по информации следствия, мотив убийства, скорее всего, служебный, связанный с деятельностью Трофимова как судьи.

Напомним, в 2012 году в Харькове в День работников суда была убита семья судьи Фрунзенского райсуда Владимира Трофимова.  Всем убитым отрезали головы, причем сыну Трофимова отрезали голову, когда он еще был жив.

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