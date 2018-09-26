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Велосипедистка из Харькова привезет в Украину почетную награду

Велосипедистка из Харькова привезет в Украину почетную награду
В Международных гонках І категории по велоспорту маунтинбайк в кросс-кантри Sаkarya ВВ МТВ Cup харьковчанка Ирина Попова завоевала серебряную награду.
О достижениях спортсменки рассказали 26 сентября в пресс-службе Управления по делам молодежи и спорта Харьковской облгосадминистрации.

В сообщении ведомства говорится, что соревнования прошли в турецкой провинции Сакарья. В гонках приняли участие 28 спортсменок из 14 стран мира. Попова финишировала второй, уступив на 42 секунды более опытной велосипедистке Блазе Пинтарич из Словении. Указывается, что кроме серебряной награды Ирина получила и 40 рейтинговых баллов. Бронзовая медаль в этих соревнованиях досталась сербке Джоване Чрногорач.

Примечательно, в указанных гонках принимала участие еще одна харьковская спортсменка – Марья Шерстюк, которая, согласно итоговому протоколу, заняла 14-ю позицию.

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