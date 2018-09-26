Порошенко выступил в ООН с мощным призывом по Донбассу и дал отпор росСМИ 26 сентября 2018 г. источник 0 0

Петр Порошенко, выступая во время мероприятия высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал мир ответить на агрессию России.

Глава Украинского государства в своем выступлении заявил о том, что в нашем веке мир не стал более безопасным местом, войны продолжаются даже на Европейском континенте. Он напомнил о том, что пока здесь идут дискуссии, в Украине продолжается война, которая грубо нарушает Устав ООН и резолюции Геассамблеи и Совета Безопасности.



Петр Порошенко отметил, что временная оккупация украинских земель и далее причиняет страдание народу Украины и подрывает региональный и международный мир и безопасность. По его словам, даже самые осторожные оценки ООН свидетельствуют о том, что от конфликта пострадало около 35 000 людей, более 10 000 погибло, еще около 25 000 — ранены. Покинули свои дома около 1,5 миллиона людей. Эти цифры президент назвал «шрамами на сердцах украинцев».



Также, президент Украины выразил уверенность в том, только миротворческая операция разных наций под эгидой ООН сумеет заставить Российскую Федерацию добросовестно исполнять Минские договоренности. Вместе с тем, Порошенко напомнил о том, что Кремль сегодня является противником минских соглашений. В РФ боятся, что их войска будут замечены, а также очень не хотят утратить контроль над украинско-российским участком границы, который нужен московской власти для для обеспечения инфильтрации военных на восточную часть Украины.



Кроме того, глава Украинского государства на Генассамблее ООН поставил на место СМИ РФ, категорически отказавшись общаться с ними и назвав их «фейками».