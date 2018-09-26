Сергей Чернов рассказал об участии Харьковщины в реализации инициативы «Равный – равному» 26 сентября 2018 г. источник 0 0

Во время Пятого заседания Рабочей группы Комитета регионов ЕС - Украина по вопросам децентрализации, которое проходит сегодня в Киеве, состоялась Презентация промежуточных результатов инициативы «равный – равному» при поддержке Программы «U-LEAD с Европой». С презентацией результатов участия региона в реализации инициативы выступил председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.

Реализуя мероприятия по сотрудничеству в формате «Равный - равному», сообщил Сергей Чернов, Харьковский областной совет определил целью экономическое развитие сельских территорий.



«По нашему убеждению, для закрепления успеха реформы местного самоуправления и децентрализации власти необходимо создать благоприятную среду для создания рабочих мест на селе, активизации местных инициатив, развития малого и среднего бизнеса.



Согласно определенной цели, поставили задачи: изучить деятельность государственных / негосударственных институтов, направленных на местное развитие, механизмы их взаимодействия с инвесторами; ознакомиться с практикой реализации региональных великопольских программ по развитию сельских территорий с привлечением местных инициатив», - сообщил Сергей Чернов.



По словам председателя областного совета, во время учебного визита и стажировки делегация Харьковщины в Великопольском воеводстве ознакомилась с деятельностью государственных и негосударственных институтов, занимающихся развитием сельских территорий.



«Прежде всего, поразило обилие институтов, работающих как единый механизм для обеспечения гармоничной жизни села на всей территории воеводства. Для гмин они – надежные проверенные партнеры в реализации проектов. Их деятельность ориентируется именно на развитие человеческого потенциала – знаний, практических навыков, активной гражданской позиции.



На Харьковщине также есть областной конкурс мини-проектов развития территориальных громад «Вместе в будущее», но благодаря опыту Великопольши мы внесли существенные коррективы, для активизации местной инициативы», - рассказал Сергей Чернов.



Как отметил представитель Великопольского воеводства Игорь Ксенич, там заинтересованы в укреплении партнерства с Харьковской областью. «Развитие сельских территорий имеет в Харьковской области большой потенциал. Есть также желание внедрять реформы. Однако следует подчеркнуть, что существуют серьезные различия в сельском хозяйстве Польши и Украины, которые касаются структуры хозяйств, рынка земли, сельскохозяйственной консультации. Поэтому мы старались показать целый спектр развития сельских территорий в Великопольском воеводстве и наиболее соответствующие институты. Главное, что мы сосредоточились на практиках. Длинные дискуссии во время учебного визита и стажировки подтверждают, что наш выбор был правильный».



«Итак, несмотря на такие вызовы как существенные различия в сельскохозяйственном устройстве, законодательстве по развитию сельских территорий, благодаря удачной и профессиональной подготовке программ учебных визитов Харьковщина получила полезный опыт, который, несомненно, пригодится в дальнейшем развитии сельских территорий в регионе», - отметил Сергей Чернов.