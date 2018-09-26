Могерини в ООН оригинально показала, что не верит россиянам: видео-факт 26 сентября 2018 г. источник 0 0

В Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини на встрече с российской делегацией отказалась от предложенного ей кофе.

Постоянный представитель РФ в Совете безопасности ООН Василий Небензя начал протягивать Могерини свою чашку кофе, но она решительно отказалась и отодвинула ее от себя.



Неловкую ситуацию высмеивают пользователи соцсетей из-за того, что она произошла на фоне отравления бывшего российского шпиона Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. Власти Великобритании заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.



Позже, 30 июня, в британском Эймсбери обнаружили без сознания Чарли Роули и его подругу Дон Стерджесс. Женщина умерла.