Харьков

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Инспекторам «Харьковоблэнерго» не дали обесточить метро и горэлектротранспорт

Инспекторам «Харьковоблэнерго» не дали обесточить метро и горэлектротранспорт
Как рассказал начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко, об отключении электроэнергии КП «Харьковский метрополитен» и КП «Горэлектротранссервис» предупредили за пять дней, однако на предприятиях никак не отреагировали.
«Проблемы начались с сентября. Сегодня в 8:00 наши инспекторы были направлены на объекты предприятий-неплательщиков, однако их туда не допустили. По каждому факту был составлен протокол. Сейчас этим занимаются наши юристы», – рассказали в «Харьковоблэнерго».

Как объяснил Скичко, инспекторы собирались отключать только административные объекты, поскольку по закону отключать электроэнергию транспорту во время движения запрещено.

Напомним, в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию КП «Харьковский метрополитен» и КП «Горэлектротранссервис», АО «Харьковоблэнерго» собирались ограничить электроснабжение на объекты предприятий-неплательщиков.

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