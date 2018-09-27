Инспекторам «Харьковоблэнерго» не дали обесточить метро и горэлектротранспорт 27 сентября 2018 г. источник 0 0

Как рассказал начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко, об отключении электроэнергии КП «Харьковский метрополитен» и КП «Горэлектротранссервис» предупредили за пять дней, однако на предприятиях никак не отреагировали.

«Проблемы начались с сентября. Сегодня в 8:00 наши инспекторы были направлены на объекты предприятий-неплательщиков, однако их туда не допустили. По каждому факту был составлен протокол. Сейчас этим занимаются наши юристы», – рассказали в «Харьковоблэнерго».



Как объяснил Скичко, инспекторы собирались отключать только административные объекты, поскольку по закону отключать электроэнергию транспорту во время движения запрещено.



Напомним, в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию КП «Харьковский метрополитен» и КП «Горэлектротранссервис», АО «Харьковоблэнерго» собирались ограничить электроснабжение на объекты предприятий-неплательщиков.