В Украине начали тестировать электронные чеки 27 сентября 2018 г. источник 0 0

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) запустила тестовую версию электронного чека и проверки чеков в электронном кабинете.

Об этом заявил и.о. главы ведомства Александр Власов.



"Мы вчера [25 сентября – ред.] запустили тестовую версию электронного чека и проверку чеков в электронном кабинете. В перспективе это даст возможность отслеживать прохождение товара от границы до потребителя", – сообщил он.



Власов объяснил, что покупатель будет иметь возможность в открытой части электронного кабинета проверить чек, который он получил от продавца в любой точке Украины.



"Пока идет тестирование, э-чек будет использоваться параллельно с бумажным", – добавил он.