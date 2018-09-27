Экономика

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В Украине начали тестировать электронные чеки

В Украине начали тестировать электронные чеки
Государственная фискальная служба Украины (ГФС) запустила тестовую версию электронного чека и проверки чеков в электронном кабинете.
Об этом заявил и.о. главы ведомства Александр Власов.

"Мы вчера [25 сентября – ред.] запустили тестовую версию электронного чека и проверку чеков в электронном кабинете. В перспективе это даст возможность отслеживать прохождение товара от границы до потребителя", – сообщил он.

Власов объяснил, что покупатель будет иметь возможность в открытой части электронного кабинета проверить чек, который он получил от продавца в любой точке Украины.

"Пока идет тестирование, э-чек будет использоваться параллельно с бумажным", – добавил он.

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