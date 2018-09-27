В Харькове пройдет фестиваль двойняшек и тройняшек

Фестиваль откроет парад близнецов в сопровождении духового оркестра. Одним из ключевых моментов праздника станет “Конкурс двойных талантов”, в котором все желающие участники Dafi Twins Day смогут проявить способности и посоревноваться за ценные призы. Об этом сообщает портал «Вокруг света. Украина
».
Жюри будет оценивать конкурсантов по 10-бальной системе по четырем критериям: артистизм, креативность, целостность номера и общее впечатление.
В завершении вечера состоится концерт музыкального дуэта «Анна-Мария», солистки которого — тоже сестры-близняшки.
Анна и Мария Опанасюк — победительницы телепроекта «Шанс», финалистки проекта «Голос Країни». Впервые на «серьезной» сцене девушки выступили на Первом республиканском конкурсе близнецов в родном Симферополе, когда им было по шесть лет. Несмотря на столь юный возраст, сестры заняли тогда первое место.
Первый парад близнецов прошел в Харькове 8 лет назад. Тогда в нем также приняли участие около 100 пар братьев и сестер.
Место проведения:
Харьков, ТРЦ Дафи (ул. Героев Труда, 9)
Время: 16.00 — 19.00
Вход на мероприятие свободный.