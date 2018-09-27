В горсовете рассказали, когда в Харькове начнется отопительный сезон 27 сентября 2018 г. источник 0 0

Городские теплосети готовы к началу сезона. Уровень расчетов сегодня такой, что он позволяет Харькову получить лимиты газа.

Об этом было заявлено на совещании в горсовете по подготовке города к работе в осенне-зимний период.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы: “Уровень расчетов сегодня такой, что он позволяет Харькову получить лимиты газа. Такая же ситуация и на ТЭЦ-5. По заверению руководства, это предприятие начнет пуск тепла уже через несколько дней, чтобы стабильно его вырабатывать для нужд Харькова”.



По его словам, отопительный сезон в Харькове стартует в октябре, в зависимости от погодных условий. Традиционно подача тепла начнется в детсады, школы, роддома, больницы, учреждения образования и культуры, а после этого – в жилые дома.