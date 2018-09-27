Происшествия

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Невнимательный мужчина спровоцировал сильнейшую панику на борту самолета

Невнимательный мужчина спровоцировал сильнейшую панику на борту самолета
Индиец из-за невнимательности стал причиной сильнейшей паники на борту самолета. Во время полета он попытался открыть дверь самолета, подумав, что это вход в туалет. В самолете во время инцидента находилось 150 пассажиров, которые следовали в Патну.
По словам очевидцев, пассажир встал с места и направился к аварийному выходу, попытавшись его открыть. В тот момент другой пассажир заметил это и забил тревогу. После этого на борту самолета началась дикая паника, при этом индийца пытались остановить другие пассажиры. Началась борьба, в результате которой пострадали некоторые пассажиры.

После посадки виновника переполоха передали полиции, которой он пояснил, что не намеревался открыть аварийный выход, а лишь собирался зайти в туалет. После объяснений невнимательного индийца отпустили.

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