Невнимательный мужчина спровоцировал сильнейшую панику на борту самолета 27 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Индиец из-за невнимательности стал причиной сильнейшей паники на борту самолета. Во время полета он попытался открыть дверь самолета, подумав, что это вход в туалет. В самолете во время инцидента находилось 150 пассажиров, которые следовали в Патну.

По словам очевидцев, пассажир встал с места и направился к аварийному выходу, попытавшись его открыть. В тот момент другой пассажир заметил это и забил тревогу. После этого на борту самолета началась дикая паника, при этом индийца пытались остановить другие пассажиры. Началась борьба, в результате которой пострадали некоторые пассажиры.



После посадки виновника переполоха передали полиции, которой он пояснил, что не намеревался открыть аварийный выход, а лишь собирался зайти в туалет. После объяснений невнимательного индийца отпустили.