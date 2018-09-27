В Харькове пройдет международный экономический форум 27 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

35 иностранных делегаций, 18 послов иностранных государств, сотни представителей бизнеса со всего мира примут участие в работе Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы».

Уже в эту субботу масштабное экономическое мероприятие пройдет в Харькове. По сложившейся традиции второй день форума будет посвящен сельскому хозяйству. На площадке перед выставочным комплексом «Радмир» представят свою продукцию сельхозпредприятия всех районов Харьковской области.



— В работе экономического форума со стороны Харьковской области принимает участие мощная команда сельхозпроизводителей, — заявил первый заместитель председателя Харьковского областного совета Виктор Коваленко. – Это и есть одно из основных направлений работы.



На ярмарке харьковчане смогут приобрести продукцию сельскохозяйственных предприятий области со скидками, некоторые из которых будут достигать 50% от рыночной стоимости продуктов.