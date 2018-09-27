Определились победители Открытого кубка Харькова по армспорту 27 сентября 2018 г. источник 0 0

Открытый кубок Харькова по армспорту прошел 22-23 сентября. В мероприятии приняли участие 64 спортсмена и сборные команды 14 регионов Украины.

Соревнования проходили в пяти весовых категориях на левую и правую руки и в абсолютной весовой категории на правую руку



По итогам соревнований, в командном зачете 1 место завоевала сборная команда харьковского клуба «Феромон», на 2 месте - сборная команда НТУ «ХПИ», 3 место - у сборной команды Полтавской области.



Среди харьковчан 1 место в своих весовых категориях заняли Виталий Голованов, Вячеслав Жигилий, Олег Лапшин и Михаил Рудаков.