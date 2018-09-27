Британская компания построит в Украине уникальную электростанцию 27 сентября 2018 г. источник 0 0

Британская Touchstone Capital Group планирует построить в Украине уникальную электростанцию. Компания представила проект строительства оффшорной комбинированной ветро-солнечной электростанции.

Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности по итогам встречи профильных специалистов ведомства с представителями британской компании.



«На встрече представителями компании был презентован уникальный не только для Украины, но и для ближайших соседних стран проект оффшорной комбинированной ВЭС-СЭС гигаватного класса мощности. Его дополнительным преимуществом является наличие собственных балансирующих мощностей, что позволит обеспечить более равномерный график производства электроэнергии», — сообщило министерство.



Как отметили в Минэнергоугля, в проекте предусмотрено использование более 30% доли комплектующих отечественного производства.



70-80% проектов по строительству «зеленой генерации» реализуется в южном регионе Украины (Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях), который является энергопрофицитным и одновременно испытывает недостачу маневренных мощностей.



Компания Touchstone Capital Group занимается управлением имуществом, развитием проектов в сфере возобновляемой энергетики, оперируя средствами китайских и других международных инвесторов.



Как сообщалось ранее, доля солнечной и ветряной энергетики в выручке от генерации в Украине составила 9%.



Установленная мощность возобновляемых источников электроэнергии в первом полугодии 2018 увеличилась примерно на 400 МВт, из них 280 МВт приходится на солнечные электростанции.