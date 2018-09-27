«Отключений не будет»: вице-мэр Харькова прояснил ситуацию с метро и облэнерго 27 сентября 2018 г. источник 0 0

У городской власти нет конфликта с АК "Харьковоблэнерго" по поводу задолженности за электроэнергию со стороны коммунальных транспортных предприятий.

Об этом 26 сентября заявил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, комментируя информацию о якобы возможных ограничениях подачи электроэнергии на трамвайные и троллейбусные депо, а также КП "Харьковский метрополитен".



"У нас действительно есть текущая задолженность перед "Харьковоблэнерго". Они требуют погашения задолженности, и это нормально, потому что мы им действительно должны какие-то деньги. Но конфликта, который сегодня был раздут в интернете, у нас точно нет. Не знаю, кто придумал эту историю, но никаких отключений не планируется. У нас нет опасений, что может остановиться городской транспорт. С "Харьковоблэнерго" у нас сложились ровные, нормальные взаимоотношения. Город готовится к отопительному сезону, деньги направляются на подготовку к зиме, и облэнерго входит в наше положение. До конца месяца или в первых числах октября мы постараемся исправить ситуацию", - отметил Водовозов.