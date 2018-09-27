Общество

  • 203
    •  / 

«Отключений не будет»: вице-мэр Харькова прояснил ситуацию с метро и облэнерго

«Отключений не будет»: вице-мэр Харькова прояснил ситуацию с метро и облэнерго
У городской власти нет конфликта с АК "Харьковоблэнерго" по поводу задолженности за электроэнергию со стороны коммунальных транспортных предприятий.
Об этом 26 сентября заявил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, комментируя информацию о якобы возможных ограничениях подачи электроэнергии на трамвайные и троллейбусные депо, а также КП "Харьковский метрополитен".

"У нас действительно есть текущая задолженность перед "Харьковоблэнерго". Они требуют погашения задолженности, и это нормально, потому что мы им действительно должны какие-то деньги. Но конфликта, который сегодня был раздут в интернете, у нас точно нет. Не знаю, кто придумал эту историю, но никаких отключений не планируется. У нас нет опасений, что может остановиться городской транспорт. С "Харьковоблэнерго" у нас сложились ровные, нормальные взаимоотношения. Город готовится к отопительному сезону, деньги направляются на подготовку к зиме, и облэнерго входит в наше положение. До конца месяца или в первых числах октября мы постараемся исправить ситуацию", - отметил Водовозов.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2983 грн
100 EUR 3312.88 грн
100 USD 2829.83 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи