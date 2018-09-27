Станции NASA удалось разглядеть из космоса потерянный марсоход: фото-факт

Межпланетная автономная космическая станция Mars Reconnaissance Orbiter сделала фотографию марсохода Opportunity, который не выходит на связь больше двух месяцев.

Изображение показывает ровер как крошечный объект на склонах марсианской долины Устойчивости, пишет New Atlas.В NASA говорят, что новое изображение было снято камерой MRO HiRISE с высоты 166 миль (267 км). Очень сложно невооруженным глазом увидеть Opportunity в этом изображении, но NASA также выпустило GIF-файл, который сравнивает Долину Устойчивости сейчас и год назад.Данные, отправленные Mars Reconnaissance Orbiter, показывают, что прозрачность воздуха над ровером теперь достаточна для того, чтобы солнечный свет попадал на солнечные батареи.Сейчас NASA проводит своего рода спасательную операцию с командой Opportunity в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Калифорнии, посылая радиосигналы на ровер несколько раз в день с использованием Deep Space Network. Запуск сигналов начался более десяти дней назад и продолжится в общей сложности 45 дней. Если к тому времени не будет слышен ответ, это может указывать на то, что электроника на борту Opportunity повреждена.Как сообщалось ранее, инженеры Лаборатории реактивного движения NASA надеются, что контакт с марсоходом Opportunity удастся установить до января. При этом основной этап поиска ровера закончится уже через месяц. Инженеры решили прекратить попытки связаться с Opportunity в начале 2019 года.