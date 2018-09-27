В октябре харьковчан ожидает захватывающий футбол 27 сентября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Для любителей футбола следующий месяц обещает быть «жарким».

7 октября на ОСК «Металлист» состоится встреча в рамках очередного тура чемпионата Украины. В противостоянии сойдутся лидеры чемпионата футбольный клуб «Шахтер» против «Зари». Начало запланировано на 17:00.



После чего харьковчан ожидает матч первой лиги чемпионата Украины, где встретятся хозяева «Металлист 1925» и «Горняк-Спорт». Состоится событие 13 октября, время матча пока неизвестно.



И на десерт остаются матчи среди сборных в рамках турнира Лиги Наций. За первенство в группе будут бороться сборная Украины против сборной Чехии. Игра начнется 16 октября в 21:45.



Помимо всего этого заключительным матчем следующего месяца будет игра в рамках Лиги Чемпионов, где встретятся прошлогодние соперники: «Шахтер» — «Манчестер Сити». Мероприятие пройдет 23 октября в 22:00.