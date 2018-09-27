Кабмин определился с монетизацией субсидий для населения 27 сентября 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров утвердил трехэтапное проведение монетизации субсидий, начиная с 1 января 2019 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 26 сентября.

Согласно экспертному заключению к проекту постановления, которое находится в распоряжении агентства Интерфакс-Украина, монетизацию субсидий планируется начать с 1 января 2019 года. На первом этапе она коснется, ориентировочно, 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов.



Второй этап начнется с 1 мая 2019 года и коснется домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019-го.



Третий этап планируется начать с октября 2019 года, когда состоится полный переход на монетизацию, указывается в проекте правительственного постановления.



Кроме того, Кабмин создал межведомственную рабочую группу по подготовке предложений относительно монетизации субсидий. Председателем данной группы определен вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, замглавы – министр социальной политики Андрей Рева, а также в состав вошли замминистры и руководители департаментов профильных министерств и ведомств.



Данная рабочая группа является временным консультационным органом правительства.



Ее основными заданиями являются определение механизмов и способов решения проблем, препятствующих предоставлению субсидий населению в денежной форме на уровне конечного потребителя; содействие в координации действий органов исполнительной власти в вопросе монетизации субсидий.



Напомним, что общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, что в 4,3 раза, или на 2,5 млрд грн меньше аналогичного показателя за 2017 год.



В 2017 году общая сумма субсидий составила 3,9 млрд грн, что в 1,4 раза ниже, чем за 2016 год.



В январе 2018 года, в Украине стартовала монетизация субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг.