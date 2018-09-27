В Харькове пройдет военно-патриотическая игра «Сила духа»
27 сентября 2018 г.
Вечерний Харьков
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Военно-патриотическая игра для молодежи «Сила духа» пройдет 29 сентября на базе Тренингового центра Национальной полиции в Харьковской области.
В мероприятии примут участие около 200 человек в возрасте от 16 до 35 лет. Они будут выполнять физические упражнения и преодолевать полосу препятствий.
Также все желающие получат возможность ознакомиться с работой патрульной полиции, увидеть показательные выступления кинологов с собаками, Батальона полиции особого назначения и представителей Харьковского десантно-спортивного клуба «Маргеловец».
Начало мероприятия - в 11:00.
Организаторы мероприятия - управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и отдел ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Харьковской области.