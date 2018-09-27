В Украине начали действовать новые правила парковки 27 сентября 2018 г. источник 0 0

С 27 сентября в Украине вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств».

Документ, в частности, предусматривает новые наказания водителей, которые не оплачивают парковку или оставляют машину в запрещенных местах. Нарушения правил парковки будут фиксировать путем фото и видеосъемки.



Квитанцию о штрафе могут оставить на лобовом стекле неправильно припаркованного автомобиля, а если фиксация произошла в автоматическом режиме - отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.



Дело будут рассматривать инспекторы по парковке.



Закон также изменяет размер штрафов за нарушение парковки и предусматривает предоставление 50% скидки, если штраф заплатят в течение 10 банковских дней.



По словам мэра Киева Виталия Кличко, штрафы за неправильную парковку будут превышать тысячу гривен.



Законом также предусматривается эвакуация автомобиля, если он находится: на проезжей части в двух и больше рядов, на железнодорожных переездах, трамвайных путях, на эстакаде, на мосту, путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон, на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 м от выездов из близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда.