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На Харьковщине стартовал шахматный турнир на Кубок председателя ХОГА

На Харьковщине стартовал шахматный турнир на Кубок председателя ХОГА
На Харьковщине стартовал шахматный турнир на Кубок председателя ХОГА Участие в соревнованиях принимают около 120 профессиональных шахматистов, в том числе гроссмейстеры, победители шахматных олимпиад, чемпионы Европы и мира.
Участников турнира, посвященного годовщине освобождения Харьковщины в годы Второй мировой войны, поздравила глава ХОГА Юлия Светличная.

«Очень приятно, когда спорт развивается на территории нашей области. Но шахматы в регионе - на отдельном счету. Ведь шахматную историю Харьковской области писали многие поколения спортсменов. Мы гордимся своими шахматистами и тренерами, которые воспитывают звезд не только украинского, но и международного спорта», - сказала руководитель области.

Она пожелала участникам соревнований достичь высоких вершин, иметь мощную поддержку команды и внести вклад в развитие шахмат не только в Харьковской области, но и во всей Украине.

Президент Харьковской областной федерации шахмат Сергей Гусаров поблагодарил главу ХОГА за поддержку, оказанную в организации турнира.

«История сегодняшнего турнира такова. В свое время известные шахматисты нашей области обратились к Юлии Александровне с большой просьбой: чтобы поддержать в регионе развитие шахмат, провести соревнования, сделать Кубок председателя ХОГА. И мы очень благодарны ей за поддержку и за то, что лично посетила открытие турнира», - сказал Сергей Гусаров.

Он сообщил, что участие в соревнованиях могли принять спортсмены, имеющие соответствующий рейтинг и разряд - не ниже первого. В целом собрались около 120 участников, которые поборются за призы в 15 номинациях.

«Участие в соревнованиях принимают лучшие шахматисты области - 5 гроссмейстеров, олимпийские чемпионы, чемпионы мира среди юношей, международные гроссмейстеры, кандидаты в мастера спорта. Самому младшему участнику соревнований - чемпиону мира Тихону Черняеву - 8 лет, самому старшему – 70. Такого уровня соревнования в Харьковской области долгое время не было», - рассказал президент Харьковской областной федерации шахмат.

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