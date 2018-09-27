Культура

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По Харькову начал ездить необычный трамвай: фото-факт

По Харькову начал ездить необычный трамвай: фото-факт
В Харькове разработали новый туристический маршрут. Экскурсию "50/50" на старинном трамвае 26 сентября первыми посетили члены Туристического совета при харьковском городском голове.
Экскурсионный трамвай МТВ-82 отправился от Южного вокзала до Лесопарка и обратно. Название "50/50" создатели маршрута выбрали не случайно: Харьков был основан в 50-е годы XVII столетия и находится на 50-й параллели. Кроме того, как отметила экскурсовод Виктория Пугачева,  именно  в 50-е годы прошлого века город был возрожден после Второй мировой войны и стал таким, каким мы знаем его сегодня.

"Люди, уставшие от войны, включились в работу по возрождению Харькова, чтобы как можно быстрее вернуться к мирной жизни. В 50-е у нас появились Дом со шпилем, здание ЮЖД, планетарий, новый аэропорт, Зеркальная струя, Террасный сквер", - рассказала Пугачева.

Участники экскурсии посмотрели на Харьков глазами его жителей тех лет – каким транспортом они пользовались, какие дома строили, как одевались, вспомнили "стиляг" и на обратном пути послушали музыкальные хиты того времени.



Всем желающим посетить экскурсию "50/50" необходимо обратиться в туристический центр по адресу: пл. Свободы, 8.

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