Украина

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Названа основная задача новой базы ВМС Украины в Бердянске

Названа основная задача новой базы ВМС Украины в Бердянске
В Вооруженных силах Украины озвучили приоритетное направление деятельности новой базы Военно-морских сил в Бердянске Запорожской области.
По словам представителя штаба командования ВМС ВСУ Андрея Рыженко, речь идет о противодействии минным угрозам со стороны России как страны-агрессора, которая после аннексии Крыма получила все возможности "применять минное оружие практически неограниченно и с разных платформ".

"Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, предусматривающий проведение противоминных мероприятий. Это - приоритетное направление развития военно-морских сил", - сказал он в комментарии Громадському.

Рыженко добавил, что из-за морских мин неоднократно страдали корабли украинских пограничников.

Напомним, что 24 сентября поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец прибыли в город Бердянск. На пути к базе корабли стали объектом пристального внимания со стороны оккупационных российских властей. В частности, российский пограничный катер типа Мангуст на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями. В ВМС Украины назвали действия россиян провокациями.

Для справки. Путь из Черного в Азовское море проходит через фактически контролируемый РФ Керченский пролив. Однако в соответствии с соглашением от 2003 года, гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты.

В последние месяцы Россия осуществляла регулярные попытки расширить зону своего влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.

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