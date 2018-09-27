Скандал с венгерскими паспортами: в МИД Украины сделали громкое заявление 27 сентября 2018 г. источник 0 0

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Венгрии Петер Сийярто не согласовали общую позицию в связи с выдачей венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатской области.

Об этом глава МИД Украины сообщил журналистам на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН после встречи с Сийярто в Нью-Йорке.



Климкин отметил, что встреча длилась час, и что она была "чрезвычайно непростой". По его словам, логика Сийярто на встрече во многом напоминает российскую логику, поскольку тот утверждал, что в Украине якобы сознательно преследуют представителей венгерской общины.



"Я сказал господину Сийярто, что, во-первых, мы всегда старались помочь нашей венгерской общине, помочь им чувствовать себя в стране, гражданами которой они являются, хорошо и не быть изолированными в смысле отсутствия украинского языка, изолированными в смысле понимания, в какой стране они живут", - сказал Климкин.



Также он сообщил, что в работе над совместным таможенным и пограничным контролем существует прогресс со всеми странами, кроме Венгрии. По словам министра, развития нет именно потому, что венгерские консулы инструктируют граждан Украины, которые получили венгерские паспорта, показывать один паспорт, а потом показывать другой паспорт.



Кроме того, Климкин отметил, что венгерский консул из Берегового в ближайшее время поедет домой.



"Мы в результате часовой дискуссии не достигли согласия относительно того, каким образом мы видим этот инцидент. Я предложил господину Сийярто самому отозвать консула... Я так понимаю, что он с этим не согласен. Если соответствующего решения в ближайшие дни не произойдет, он поедет домой. Это безусловно", - подчеркнул глава МИД Украины.



Как сообщалось ранее, из-за паспортного скандала, возникшего после обнародования видео раздачи паспортов в Берегово, Венгрия пригрозила еще больше замедлить интеграцию Украины в Европейский Союз.