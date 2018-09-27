Экономический форум в Харькове соберет около шестисот участников 27 сентября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

«Изюминкой» юбилейного международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!», который состоится 29 сентября, станет подписание реальных договоров и контрактов, отметила председатель ХОГА Юлия Светличная.

На Х Международный экономический форум приедут около 600 участников — представителей дипкорпуса, органов власти, деловых кругов, международных организаций, инвестиционных, консалтинговых компаний и т.д.



— Это будет особенное событие для Харьковщины, ведь «изюминкой» форума является подписание реальных контрактов и договоров, которые загружают экономику региона. И в этом году нам будет что сказать землякам, — подчеркнула Юлия Светличная.



По словам первого заместителя председателя Харьковского областного совета Виктора Коваленко, организаторы форума ежедневно получают обращения от иностранных делегаций и деловых кругов относительно участия в форуме.



— Ожидаем 35 иностранных делегаций. На данный момент есть подтверждение участия в форуме 18 чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств. Это впервые в истории Украины – когда в отдельно взятый регион выезжает такое количество руководителей дипломатических миссий. В прошлом году к нам приезжали 15 послов, — отметил он. — И это говорит о большом доверии к команде Юлии Светличной и нашей совместной работе.



В частности, в форуме примет участие мощная делегация из китайской провинции Хэйлунцзян - побратима Харьковщины. Отдельной делегацией будет представлен финский регион Южная Карелия. О намерении привлечь в регион больше итальянских инвестиций во время встречи с председателем ХОГА Юлией Светличной 25 сентября заявил чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия.



— Мы также хотели бы сотрудничать в экономическом секторе. Хотим привлечь в регион больше итальянских инвестиций. Международный экономический форум в Харькове очень важен с этой точки зрения. Итальянская делегация будет. В частности, приедет директор нашей Торговой палаты, — сообщил Давиде Ла Чечилия.



Директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрей Колос напомнил, что на форуме запланированы пленарные заседания и три панельные дискуссии: «Интеграционная модель развития экономики: межотраслевые эффекты инвестирования и кооперации»; «Децентрализация и местное развитие: новые возможности для бизнеса»; «Креативная экономика от нового образования к новым индустрий».