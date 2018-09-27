Сегодня православные празднуют Воздвижение Креста Господня

Праздник отмечает два важных события: обретения Креста Господня святой Еленой в 326 году и возвращения Креста из Персии византийским императором Ираклием в 629 году, сообщает портал «Вокруг света. Украина
».
Крестом Господним называется крест, на котором был распят Иисус Христос. По легенде, он был найден Еленой, матерью императора Константина Великого, во время ее паломничества в Иерусалим. На месте обнаружения святыни, по приказу Елены и Константина, был построен Храм Гроба Господня.
В 614 году персы напали на храм и вывезли часть креста, который хранился внутри церкви. Византийский император Ираклий завладел крестом в 628 году, а спустя год, после того, как крест был провезен по Византийской империи, вернул его храму Гроба Господня.
В восточном православии в этот день верующие соблюдают строгий пост – не едят мяса, молочные продукты и рыбу. Допускается употребление масла.