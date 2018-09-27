Культура

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В Харьков приедет актриса, сыгравшая роль рабыни Изауры

В Харьков приедет актриса, сыгравшая роль рабыни Изауры
Исполнительница роли рабыни Изауры в одноименном телесериале Луселия Сантос 20 октября приедет в Харьков.
Об этом сообщил путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров на своей страничке в Facebook.

Встреча с поклонниками таланта актрисы пройдет во Дворце студентов Национального юридического университета им.Мудрого (начало - в 12.00).

Для справки. "Рабыня Изаура" - телесериал по одноименному роману бразильского писателя Бернарду Гимарайнш. Фильм был с большим успехом показан по всему миру и стал самой продаваемой в истории бразильского ТВ теленовеллой. В СССР фильм стал первой теленовеллой, показанной на телевидении. Во время проката в СССР сериал сократили до 15 серий по 60 минут. Первые серии телесериала были продемонстрированы по Центральному телевидению 16 октября 1988 года, продолжение - в феврале 1989 года. В сентябре 1990 года по просьбе телезрителей Центральным телевидением телесериал был продемонстрирован повторно.

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